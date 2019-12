Manchester City houdt weer niet de nul, maar wint wel overtuigend in Burnley

Celstraf dreigt vanaf nu voor dopingzon­daars in Kenia

3 december Atleten die in Kenia verboden middelen gebruiken, lopen in de nabije toekomst het risico om in de cel te belanden. De regering van het Afrikaanse land werkt aan nieuwe wetgeving waarin doping als misdrijf geldt. Betrapte atleten kunnen dan als criminelen worden behandeld.