Manchester City heeft Silva terug voor ‘Boxing Day’

Europese competities Halverwege het voetbalsei­zoen: wie mag hopen en wie moet vrezen?

9:16 In de eredivisie strijden PSV en Ajax na de winter om de landstitel; De Graafschap is hekkensluiter en wacht een zware strijd tegen degradatie. Hoe is de stand van zaken in de rest van Europa? Bekijk hier een overzicht met titel- en degradatiekandidaten in de grootste competities.