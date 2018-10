Manchester City heeft 70 miljoen over voor Frenkie de Jong

Door Geert Langendorff



Trainer Pep Guardiola zoekt naar een potentiële opvolger van Fernandinho, de motor van het elftal. De Braziliaan (33), wiens contract afloopt in 2020, nadert langzaam het einde van zijn loopbaan. In De Jong ziet Guardiola een soortgelijke ‘deep-lying playmaker’, een regisseur die de lijnen kan uitzetten, maar ook de druk op de defensie kan verlichten. Meer een voetballer dan een breker.



Vooralsnog wil City niets overhaasten. Gezien de groeiende interesse rond De Jong zou die strategie kunnen veranderen. Mochten Barcelona, Real Madrid en Tottenham Hotspur, genoemd als mogelijke bestemmingen van de Ajax-speler, actief pogingen gaan ondernemen om hem aan te trekken, dan zou technisch directeur Txiki Begiristain ook een winters bod kunnen uitbrengen bij zijn collega Marc Overmars.



Afgelopen zomer sprak Guardiola al de wens uit om een verdedigende middenvelder naar het Etihad Stadium te halen. De club probeerde onder andere Jorginho van Napoli over te nemen, maar die koos ervoor naar Chelsea te gaan. De Jong geldt door zijn razendsnelle ontwikkeling in Amsterdam als een ideaal alternatief.