'Manchester City grote favoriet voor eindzege Champions League'

VoorspellingenVanavond gaat de Champions League weer van start. Er doen 32 clubs mee aan het toernooi, maar het rijtje serieuze kanshebbers is vrij klein. Wie is volgens onze verslaggevers de grote favoriet voor de eindzege in het Estadio Wanda Metropolitano op zaterdag 1 juni 2019?

Sjoerd Mossou: Manchester City

,,Het fundament van Pep Guardiola staat. Dit team nadert de perfectie, precies zoals dat bij FC Barcelona en Bayern München ook het geval was in de jaren onder Guardiola. Nu is het voor hem en voor City tijd om écht te gaan oogsten."

Daniël Dwarswaard: Manchester City

,,Manchester City gaat dit seizoen de kroon op het werk zetten. Vorig seizoen waren ze al de beste club in Europa, maar lieten ze het in de kwartfinale verrassend afweten tegen Liverpool. De selectie is met dertig topspelers breed genoeg."

Dennis van Bergen: Juventus

,,Ik denk dat Juventus de Champions League wint. Die club is er de afgelopen jaren al een paar keer dichtbij geweest. Met Cristiano Ronaldo, die nu zijn eerste doelpuntjes in de knip heeft, gaat het Juventus dit jaar lukken. Ronaldo heeft weliswaar gezegd dat het winnen van de Champions League geen prioriteit is, maar als één iemand patent heeft op het winnen van die bokaal is hij het."

Enquete poll Welke club wint dit seizoen de Champions League? Real Madrid

FC Barcelona

Atlético Madrid

Liverpool

Manchester City

Bayern München

Juventus

Paris Saint-Germain Welke club wint dit seizoen de Champions League? Real Madrid (6%)

FC Barcelona (20%)

Atlético Madrid (1%)

Liverpool (20%)

Manchester City (20%)

Bayern München (7%)

Juventus (16%)

Paris Saint-Germain (9%)

Mikos Gouka: Manchester City

,,Manchester City heeft geleerd van vorig seizoen, waar ze tegen Liverpool eenmalig niet bij de les waren en een beetje pech hadden met de arbitrage. Dat overkomt ze dit seizoen niet meer. Ploegen van Pep Guardiola ontwikkelen zich naarmate de jaren van samenwerking vorderen altijd. En met de Algerijnse aanwinst Riyad Mahrez hebben ze net dat beetje extra's toegevoegd. De Spaanse topclubs Real Madrid (Cristiano Ronaldo), FC Barcelona (Andrés Iniesta) en Atlético Madrid (Gabi en Fernando Torres) hebben afgelopen zomer juist ervaring en kwaliteit hebben ingeleverd.

Minne Groenstege: Paris Saint-Germain

,,Neymar, Edinson Cavani en Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain heeft de beste voorhoede ter wereld. Als de nieuwe trainer Thomas Tuchel het voor elkaar krijgt dat de andere spelers volledig in dienst van dat drietal spelen, zijn ze de absolute favoriet. Bovendien heeft PSG met spelers als Gianluigi Buffon, Dani Alves, Thiago Silva, Marco Verratti en Ángel Di María ook achterin en op het middenveld meer dan genoeg ervaring en kwaliteit."

Volledig scherm Kylian Mbappé, een van de drie topspitsen van Paris Saint-Germain. © AP

Nik Kok: Manchester City

,,We kunnen er niet langer omheen. Manchester City gaat eindelijk de Champions League winnen. Dat lukte vooralsnog steeds niet, maar na al die mislukte missies gaat het Pep nu wel lukken. Ook al omdat Real Madrid er niet beter op is geworden en Paris Saint-Germain nog even moet wennen aan Tuchel. Ronaldo brengt Juventus dit seizoen weer ver, maar niet ver genoeg. En dan wint Liverpool dit keer de Premier League."

Yorick Groeneweg: Juventus

,,Juventus is door de komst van Cristiano Ronaldo voor mij de grote favoriet. Ze hebben de Champions League in 1996 voor het laatst gewonnen, maar stonden in 2015 en 2017 wel al in de finale. In Italië is Juventus al acht jaar oppermachtig, maar dit seizoen gaan ze het ook in de Champions League laten zien."

André Valk: Juventus

,,Cristiano Ronaldo heeft het geluk aan zijn kont hangen. Juventus is al jaren oppermachtig in de Serie A en stond in 2015 en 2017 al in de finale van de Champions League. De komst van Ronaldo gaat ze het laatste zetje geven."

Volledig scherm Cristiano Ronaldo maakte zondag tegen Sassuolo zijn eerste twee goals voor Juventus. © Getty Images

Mark Caldenhoven: Manchester City

,,Met het vertrek van Cristiano Ronaldo uit Spanje is de geest ook eigenlijk wel uit de fles. De Champions League wordt dit seizoen een Brits feestje. Geen Real Madrid of FC Barcelona, maar Manchester City en Liverpool staan aan de vooravond van een nieuwe tijd. Nu Pep Guardiola na enkele seizoenen klaar is met boetseren in Manchester, zet ik mijn geld op Manchester City. Met topspelers als Mendy, Laporte, Mahrez, De Bruyne, Gündoğan, Gabriel Jesus en Agüero is er voor de rest van Europa geen houden aan."

Tim Reedijk: Manchester City

,,Vorig jaar zo dominant in Engeland, maar de vermogende mannen achter de club hebben een groter doel voor ogen: de Champions League. Trekt ‘Pep’ Guardiola de lijn van vorig jaar door dan liggen er dit seizoen kansen om die droom te verwezenlijken, zeker nu de eeuwige favoriet Real Madrid het zonder Cristiano Ronaldo moet doen."

Wietse Dijkstra: Liverpool

,,Voor Jürgen Klopp wordt dit het seizoen om te oogsten met Liverpool, dat vorig jaar al dichtbij het winnen van de Champions League was. Met een meer solide doelman dan de vorige – de blunderende Karius is vertrokken naar Besiktas en vervangen door Alisson – gaat het hem nu wel lukken. De concurrentie is uiteraard groot, maar Klopp heeft in het verleden al bewezen hoe hij zijn voornaamste rivalen - Pep Guardiola (Manchester City) en Thomas Tuchel (PSG) - moet verslaan. Dat wordt dus dubbel feest voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die ook eindelijk de landstitel gaan veroveren."

Dolf van Aert: Manchester City

,,Sinds hij in zijn debuutseizoen (2008/09) met FC Barcelona de Champions League won, en dat kunstje twee jaar later herhaalde, werkte trainer Pep Guardiola nog een jaar in Catalonië, drie jaar bij Bayern München en inmiddels alweer twee seizoenen bij Manchester City. In die tijd verzamelde hij landstitels, nationele bekers, Super Cups én complimenten, maar in het belangrijkste Europese clubtoernooi staat hij alweer heel wat jaren droog. Ook The Citizens heeft hij inmiddels omgeturnd tot een voetbalmachine, maar dit seizoen moet en gaat het ook in de Champions League gebeuren voor Guardiola en zijn mannen."

Tijani Goullet: Bayern München

,,Het is heel verleidelijk om je geld in te zetten op Manchester City. Ik ga echter voor een verrassing, wel zo verfrissend na al die CL-eindzeges van Real Madrid. Ik denk dat het Bayern München dit seizoen wel lukt. Vorig seizoen waren ze er al dichtbij en werden ze in de halve finale uitgeschakeld door Real Madrid. Bayern heeft niet de allerbeste spelers in de Champions League, maar wel een team dat prima op elkaar is ingespeeld. Het zou ook een mooi afscheid zijn voor Arjen Robben.’’

Volledig scherm Gabriel Jesus, David Silva en Bernardo Silva. © ProShots