Manchester City en Chelsea winnen met ruime cijfers

Heroïsche zege Blaak bij WK wielrennen na machtige solo

18:05 Chantal Blaak heeft Nederland in het Noorse Bergen goud bezorgd bij het WK wielrennen op de weg. De 27-jarige Nederlands kampioene, die eerder in de wedstrijd nog ten val was gekomen, maakte geweldig ploegenspel van de Oranje equipe af met een fraaie solo.