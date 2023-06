Manchester City en Aké pakken eerste CL-winst én historische 'Treble' na moeizame zege op Inter

met videoHet hunkeren naar de eerste Champions League-zege is ten einde voor Manchester City. In een moeizame finale werd Internazionale met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Rodri, waardoor de club voor het eerst de ‘cup met de grote oren’ in handen krijgen. Daarmee pakt de ploeg van Pep Guardiola ook de ‘Treble’: de competitie, de FA cup en de Champions League.

Nathan Aké stak de handen de lucht in. En hij niet alleen. Manchester City bleef in een boeiende finale overeind tegen Internazionale en pakte eindelijk de beker waar het al zo lang naar snakte. De Italianen bleven in tranen achter, nog terugdenkend aan de gedenkwaardige misser van Romelu Lukaku in de slotfase. Zijn kopbal verdween niet langs Ederson en dat was een allesbeslissend moment.



Voor City was de finale bepaald geen eenvoudig karwei. Kevin De Bruyne voelde voor rust aan zijn hamstring en schudde zijn hoofd. Tegen beter weten in probeerde hij het nog, maar bij de eerste echte actie staakte hij de strijd. De Belg had zich in de finale in het afgeladen Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel maar eenmaal kunnen tonen. Zijn steekballetje was op maat, Erling Haaland was even weg bij Alessandro Bastoni, maar zag André Onana redden met de linkerhand. Het was na een poging van Bernardo Silva die voorlangs ging het enige moment waarop Internazionale in Turkije moest bibberen.

De Engelse topfavoriet stond tegenover een strak organiseerde Italiaanse formatie die nauwelijks een krimp gaf. In aanvallend opzicht was de ploeg van de drifitg meelevende Simone Inzaghi nauwelijks dreigend, maar de 0-0 ruststand én het wegvallen van sterspeler De Bruyne moet voor een goed gevoel in de kleedkamer van de nummer drie van de Serie A hebben gezorgd.

Volledig scherm De Bruyne baalt dat hij van het veld moet. © REUTERS

Pep Guardiola, foeterend op alles en iedereen langs de zijlijn omdat Phil Foden niet meteen gereed stond toen De Bruyne op de grond ging zitten met hamstringklachten, moet even aan 2021 hebben gedacht toen Chelsea de Champions League voor zijn neus en die van Manchester City weggriste in Porto. De Spanjaard heeft bij zijn club alles wel gepresteerd, maar de heilige graal van de UEFA begon zo langzamerhand een obsessie te worden.



Met Nathan Aké en Denzel Dumfries binnen de lijnen moet ook Ronald Koeman in Zeist op het puntje van zijn stoel hebben gezeten. De verdedigers melden zich snel bij Oranje, maar waren de afgelopen dagen dus alleen bezig met de grootste wedstrijd uit hun loopbaan.

Volledig scherm Aké en Dumfries gingen geregeld het duel met elkaar aan in de finale. © AP

Die wedstrijd werd na rust zenuwslopend. Manchester City zag de tijd wegtikken en Internazionale begon meer en meer in de winst te geloven. De Italianen beklaagden zich wel over de Poolse arbiter Szymon Marchiniak, die de Bas Nijhuis-stijl hanteerde en diverse keren niet floot. Zoals de keer dat Bernardo Silva over de bal stapte op de voet van de prima spelende Federico Dimarco.



En een kwartier na rust was daar opeens het moment voor Inter. Daniel Akanji dacht dat hij de bal wel kon laten lopen voor keeper Ederson, maar Lautaro Martinez zat er tussen. De Argentijn probeerde het zelf terwijl invaller Romelu Lukaku een betere optie was geweest. Guardiola lag op zijn knieen naar het hachelijke moment te kijken, vrezend voor een achterstand in Istanboel. De redding van Ederson was belangrijk. Een kwartier later sloeg City namelijk toe. Akanji stuurde Bernardo Silva naar de achterlijn, de voorzet van de Portugees kwam via verdediger Acerbi voor de voeten van Rodrigo die met de binnenkant de bal in de hoek naast Onana plaatste: 1-0.

Een fractie later had het alweer 1-1 kunnen staan. Dimarco kopte de bal over Ederson tegen de lat. De rebound leek de verdediger zelf binnen te koppen, maar zijn inzet belandde op de hak van ploeggenoot Lukaku. Even later schoot de Belg tegen Ederson aan.



Internazionale geloofde er nog in en maakte zich op voor een vlammend laatste kwartier. Dat ging zonder Dumfries, die werd vervangen. Het leverde echter niet meer de gelijkmaker op, al scheelde het niets. Een teruggekopte bal van invaller Robin Gosens leek een simpel buitenkansje voor Lukaku. De Belg knikte de bal tegen Ederson aan en City ontsnapte op miraculeuze wijze aan de 1-1.



Guardiola en City pakten eindelijk de zo felbegeerde hoofdprijs. Internazionale verloor net als de twee andere Serie A clubs Fiorentina en AS Roma dit seizoen een Europese finale. En dat leverde een tranendal op.

