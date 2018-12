Manchester City contracteert nationale doelman VS

Vrienden Van Poelje en Uithof tegenover elkaar in bekerduel

9:00 Ze zien elkaars wedstrijden, bespreken die vaak uitgebreid na en houden elkaar geregeld de spiegel voor. Sinds jaar en dag zijn ze vrienden, ook buiten het veld. Dinsdagavond nemen Daan Uithof en Jurriaan van Poelje het tegen elkaar op in Dinteloord, als coaches van Prinsenland en Baronie. In de aanloop naar het bekerduel spreken ze over hun vriendschap, hun verbondenheid met beide clubs en natuurlijk de wedstrijd zelf. ,,Geheimen zijn er niet.’’