Manchester City boekt tegen Wolves 21ste zege op rij en kan gaan jagen op record Ajax

Manchester City was na een kwartier al op voorsprong gekomen. Na een prachtige pass van Rodri gaf Riyad Mahrez de bal voor en Wolves-middenvelder Leander Dendoncker schoot de bal in eigen doel, met Raheem Sterling in zijn rug. Kort voor rust leek Aymeric Laporte de 2-0 al te maken voor City, maar de schouder van de Franse verdediger bleek buitenspel te zijn en dus werd de treffer afgekeurd.



Even leek de indrukwekkende zegereeks van Manchester City vanavond ten einde te komen, nadat Wolves-captain Conor Coady in de 61ste minuut de 1-1 maakte. Tien minuten voor tijd stond het nog altijd gelijk, maar toen gaf het team van Guardiola toch nog eens extra gas. Door doelpunten van Gabriel Jesus, Riyad Mahrez en opnieuw Jesus werd het nog 4-1. City eindigde de wedstrijd met 73 procent balbezit. Van de 786 passes kwam 92 procent aan bij een teamgenoot. De kansenverhouding was met 22-6 (10-1 op doel) ook duidelijk in het voordeel van de thuisploeg.