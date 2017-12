Manchester City blijft maar winnen

De Italiaanse verdediger Angelo Ogbonna bracht West Ham United kort voor rust op voorsprong, maar in de tweede helft kwamen The Hammers vol onder druk te staan. Na 57 minuten zorgde de Argentijnse verdediger Nicolas Otamendi voor de gelijkmaker namens City, die daarna vol op jacht gingen naar de winnende treffer. Deze werd uiteindelijk gemaakt in de 83ste minuut. Na een puntgave voorzet tikte David Silva bij de tweede paal met een uiterste krachtsinspanning de 2-1 binnen. De 31-jarige middenvelder uit Spanje, sinds 2010 actief bij City, verlengde afgelopen week zijn contract bij de Engelse topclub tot de zomer van 2020. In blessuretijd kreeg Diafra Sakho nog een levensgrote kans op de 2-2, maar zijn schot ging rakelings naast het doel van Manchester City. Afgelopen week won City ook al twee keer door een doelpunt in de slotfase van de wedstrijd. Zowel tegen Huddersfield Town (1-2 winst) als tegen Southampton (2-1 winst) was Raheem Sterling toen de gevierde man met de winnende treffer.