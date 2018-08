Manchester City bij seizoensstart veel te sterk voor Arsenal

Manchester City won vorige week zondag in Londen al de strijd om de Community Shield, nadat op Wembley met 2-0 werd gewonnen van Chelsea door twee goals van Sergio 'Kun' Agüero. Vandaag bracht Raheem Sterling de recordkampioen van vorig seizoen na veertien minuten spelen op voorsprong.

Bij Arsenal stond Unai Emery voor het eerst langs de lijn als coach in de Premier League. De Baskische coach is de opvolger van Arsène Wenger, die na 22 jaar afscheid nam van Arsenal.

Liverpool is koploper in de Premier League na de eerste speelronde. De nummer drie van vorig seizoen was eerder vandaag op Anfield met 4-0 te sterk voor West Ham United.