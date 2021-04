Manchester City begint met kleine marge aan return in Dortmund

Guardiola wil eindelijk naar halve finales met City: ‘We moeten volgende stap zetten’

13 april Onder leiding van coach Pep Guardiola haalde Manchester City nog nooit de laatste vier in de Champions League. In de voorgaande drie seizoenen strandde de Spaanse trainer met zijn Engelse ploeg steeds in de kwartfinales. Dit jaar moet het dan eindelijk gebeuren. City verdedigt woensdagavond bij Borussia Dortmund een 2-1 voorsprong.