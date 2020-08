Manager van Kevin de Bruyne nu ook aangehouden

Podcast Nergens is het weer zo extreem als op deze Tourberg: ‘Nooit zó bang geweest’

11:00 In Frankrijk is het weer nergens zo extreem als op de Mont Aigoual, de berg waar op 3 september de Tour de France finisht. Sneeuw-, wind- en regenrecords worden er aan de lopende band verbroken. ‘We waren een keer op bezoek op de top van de berg bij het weerstation. Mijn zoon deed de deur open en die zwaaide met een luide krak helemaal open. Het waaide zo hard, we kregen de deur niet meer dicht. We zijn nog nooit zo bang geweest.’