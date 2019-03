Manager: Van Barneveld maakt seizoen toch af

De afgelopen nacht had de vijfvoudig wereldkampioen na een desastreuze nederlaag tegen Michael van Gerwen laten weten er per direct mee op te houden. ,,Hij was vernederd en voelde schaamte'', zegt Van Bodegom. ,,Hij neemt nu even rust en gaat dan in beginsel door volgens planning.''



Bekend was al dat Van Barneveld na dit seizoen zou stoppen. Van Bodegom: ,,Dat blijft zo. De bedoeling is dat hij nog een keer uitkomt op het wereldkampioenschap. Ik heb gisteren meteen geroepen dat Raymond handelde in emotie. Met alle respect, dat doet hij wel vaker. Ik wist meteen dat er met hem te praten viel als hij even de kans zou hebben bij te komen van alle tegenslagen. Hij heeft zo veel meegemaakt de laatste tijd.''