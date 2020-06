Man. City weet binnen vijf weken of Europese schorsing blijft gehandhaafd

In februari legde de UEFA een forse straf op aan Manchester City: twee jaar geen Europees voetbal en een boete van 30 miljoen euro. In jip-en-janneketaal omdat ‘The Citizens’ schuldig zouden zijn aan ‘ernstige schendingen’ van de financiële regels. Direct stapte City naar het CAS, dat zich de afgelopen dagen via videoverbindingen boog over de zaak. Nu gaat het CAS zich beraden over een uitspraak.