Man City viert Premier League-titel in heerlijk spektakelstuk met zéér bijzondere debutant

The Citizens pakten eerder deze week de Premier League-kroon zonder zelf in actie te komen. Omdat aartsrivaal, buurman en concurrent Man United thuis met 1-2 verloor van Leicester City, is de ploeg van Guardiola niet meer te achterhalen voor de achtervolgers. Het uitduel met Newcastle United gold derhalve als feestwedstrijd voor Manchester City, dat zich ook al richt op de Champions League-finale tegen Chelsea, op zaterdag 29 mei. En een feestwedstrijd zou het worden. Wat heet.

Mijlpaal voor Carson

Guardiola gunde Nathan Aké vrijdagavond op St. James’ Park een basisplaats, net als Scott Carson. En dat laatste was opmerkelijk. De vorige keer dat de nu 35-jarige keeper in de Premier League onder de lat stond, was in het seizoen 2010/11, destijds in dienst van West Bromwich Albion. Daarna keepte hij nog voor Bursaspor (in Turkije), Wigan Athletic en Derby County. Met die laatste twee clubs speelde hij op het tweede niveau van Engeland. In augustus 2019 haalde Guardiola de oude rot vervolgens naar het Etihad Stadium, als ervaren derde keeper.

Lange tijd kwam Carson geen seconde in actie, maar tegen Newcastle United mocht hij dan eindelijk debuteren van Guardiola, precies 3.645 dagen na zijn laatste Premier League-duel. Onderstaande tweet geeft aan hoe bijzonder dat is: in die periode van bijna tien jaar speelde Carson dus geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau van Engeland, maar in diezelfde periode maakte Cristiano Ronaldo precies 325 doelpunten.

Carson (die bij zijn vuurdoop ook nog eens het veld mocht betreden door de erehaag die Newcastle gaf aan kampioen City) hield zijn doel echter niet schoon. In de 25ste minuut moest hij zich gewonnen geven bij een kopbal van Emil Krafth. De bezoekers draaiden het daarna om via een treffer van João Cancelo en (drie minuten later) een absolute wereldgoal van Ferran Torres. Hij verlengde een vrije trap schitterend met zijn hak voor de 1-2 (hoofdfoto). Toch gingen beide ploegen met een gelijke stand naar de kleedkamers, want Joelinton benutte op slag van rust een penalty.

Na rust ging het spektakel vrolijk verder. Een kwartier na de hervatting kregen The Magpies wederom een pingel, na een overtreding van Kyle Walker. Daarop leek Carson bij zijn City-debuut een absolute heldenrol te pakken. Hij stopte namelijk de strafschop van Joe Willock, die daarna echter de rebound binnenschoot: 3-2. Newcastle leek dus weer op het goede spoor te zitten en aasde op een stunt, maar vier minuten later stond het plotseling 3-4, door twee treffers van uitblinker Torres. Eerst werkte hij een voorzet van Gabriel Jesus binnen, vrijwel direct daarna benutte hij een rebound na een schot op de paal. Die 3-4 was ook de eindstand.

Volledig scherm Scott Carson genoot al tijdens de warming-up. © AP