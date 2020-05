Malmö gaat na vernielingen op zoek naar nieuwe locatie standbeeld Zlatan

De kans is groot dat het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic in Malmö van plaats verhuist. De AC Milan-spits kreeg vorig najaar een standbeeld in zijn thuisstad, maar dat werd sindsdien al diverse keren toegetakeld. Lokale autoriteiten gaan nu op zoek naar een nieuwe locatie.