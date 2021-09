Malen en Haaland met Dortmund langs Conference League-opponent van Feyenoord

Op dinsdag 19 oktober gaat Borussia Dortmund op bezoek bij Ajax in de groepsfase van de Champions League. Union Berlin is twee dagen later de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League. De returns van die confrontaties zijn begin november.



In de vijfde speelronde van de Bundesliga troffen beide clubs elkaar vandaag in het Signal Iduna Park. Bij rust had Borussia Dortmund een comfortabele voorsprong te pakken dankzij treffers van Raphael Guerreiro en topscorer Haaland.