Malacia, de nieuwe Royston Drenthe van Feyenoord

Door Mikos Gouka



Of Malacia ver kan komen als linksback, is uiteraard afwachten. Straks keren Haps en Nelom weer terug. De eerste kostte Feyenoord miljoenen en Nelom mocht afgelopen zomer niet weg van de clubleiding ondanks het feit dat Feyenoord meer dan een miljoen aan hem had kunnen verdienen. Maar de eerste kennismaking van het Legioen met Malacia was zonder meer een zeer prettige, al was het alleen omdat de jeugdspeler voor rust een serie prima voorzetten afleverde in de Kuip.



In 2008 meldde de jonge Rotterdammer zich al op Varkenoord. Voor Feyenoord kwam hij uit voor de Rotterdamse amateurclubs DHZ en Overmaas, op een steenworp van Feyenoord. Zijn teamgenoten Dylan Vente en Jordy Wehrmann tekenden eerst een contract, maar daarna mocht Malacia zich als 16-jarige op het kantoor van technisch directeur Martin van Geel melden om zich te verbinden aan zijn droomclub. Daar vertelde de verdediger waar hij van droomde. ,,Het shirt van Feyenoord met nummer 5 op zijn rug’’, zei Malacia. Want hij voelt zich een echte flankverdediger, dáár wil hij de komende jaren doorbreken.



Giovanni van Bronckhorst nam hem een jaar geleden mee op trainingskamp naar Marbella en ook tijdens de voorbereiding in de zomer sloot de Rotterdammer aan bij de selectie. ,,Na een paar maanden hebben we hem weer bij onder 19 gezet’’, zegt Van Bronckhorst. Niet omdat de speler niet mee kon komen, maar om hem meer speeltijd te geven.



Zoals gezegd komt Feyenoord 2 zelden in actie, iets dat de ontwikkeling van Malacia niet versnelt. Toch zorgde dat niet voor een moeizaam optreden tegen één van de grootmachten in de Serie A. Tegenstander José Callejon, een Spaanse aanvaller in Italiaanse dienst, verdween na rust naar de kant. Malacia kreeg na afloop applaus van zijn ploeggenoten en hij bedankte vervolgens iedereen voor de steun die hij had gekregen. Dat was mooi en zegt iets over zijn karakter. Maar Tyrell Malacia mocht na zijn prestatie tegen Napoli vooral trots zijn op zichzelf.



De jongste debutant van Feyenoord in de Champions League ooit, 18 jaar en 111 dagen oud. Alleen Ismail Aissati (17, 077), Nigel de Jong (17,334), Ryan Babel (17,340) en Patrick Kluivert (18, 075) waren er in dienst van een Nederlandse club ooit jonger bij op het miljoenenbal.