Makkelie videoscheidsrechter bij openingsduel WK voor clubteams

Van Dijk: CL laten lopen voor titelrace? Natuurlijk niet

8:59 Virgil van Dijk wil vanavond met Liverpool vol gas geven tegen Napoli. De aanvoerder van Oranje wil op Anfield laten zien dat de Reds in mei niet voor niets in de finale stonden. ,,Het wordt tijd dat we weer laten zien dat we erbij horen.”