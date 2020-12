Makkelie na racisme-statement: ‘Een mooi signaal naar de hele wereld’

Samenvatting Real voorkomt blamage dankzij Benzema, Inter met lege handen

9 december Real Madrid heeft zich geplaatst voor de knockout-fase van de Champions League. In het stadion Alfredo di Stéfano was de ploeg van Zinedine Zidane met 2-0 te sterk voor Borussia Mönchengladbach. Inter bleef in eigen huis op een 0-0 gelijkspel steken tegen Sjachtar Donetsk en is uitgeschakeld.