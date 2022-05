Makkelie leidt Nederlands arbitrageteam voor halve finale tussen Villarreal en Liverpool

amateurvoetbal Ba­vel-trai­ner Coen Rijppaert rekent op feestmid­dag tegen ‘zijn’ JEKA: ‘Ze hebben een speciaal plekje in mijn hart’

Natuurlijk heeft het duel tegen JEKA voor Coen Rijppaert een extra tintje. Maar voor sentimenten is nu even geen plaats. Als trainer van Bavel wil Rijppaert morgen tegen de club waar hij opgroeide vooral punten pakken. Punten die het in de gevarenzone bivakkerende Bavel keihard nodig heeft. De stand op de ranglijst verbaast Rijppaert niet. ,,We komen net kijken.’’

