Makkelie krijgt heerlijk Europees duel

Bertens grijpt naast dubbeltitel bij WTA Finals

12:09 Kiki Bertens is er met haar Zweedse partner Johanna Larsson niet in geslaagd de prestigieuze WTA Finals in het dubbelspel op haar naam te schrijven. Het duo werd in de finale van het officieuze wereldkampioenschap verslagen door het Hongaars/Tsjechische tweetal Timea Babos en Andrea Hlavackova: 4-6 6-4 10-5.