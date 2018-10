Makkelie als videoref naar WK voor clubs

'Hamilton is dit jaar een nog completere coureur geworden'

17:25 Alle seinen staan voor Lewis Hamilton op groen om zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Het Circuit of the Americas in Texas ligt de coureur van Mercedes zeer goed, want hij won de afgelopen vier edities. Bovenal verkeert de 33-jarige Brit in de vorm van zijn leven; hij won zes van de laatste zeven races.