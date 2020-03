Magistrale Wüst verpulvert baanrecord en wint wereldbeker op schaatsmijl

De 33-jarige kopvrouw van TalentNED won de wereldbeker op de schaatsmijl eerder in 2007 en 2014. De 33-jarige kopvrouw van TalentNED won de wereldbeker op de schaatsmijl eerder in 2007 en 2014. De wereldkampioene allround reed in de vijfde en voorlaatste rit tegen de Japanse Miho Takagi, de wereldkampioene op de sprintvierkamp. Na een enerverend gevecht wist Wüst het topduel net winnend af te sluiten. In een uiterste poging om nog als eerste te finishen, ging Takagi vlak voor de streep onderuit. Ze kreeg nog wel de tweede tijd op naar naam (1.53,27).

Na haar zege maakte Wüst bekend dat ze komend seizoen voor Team Reggeborgh rijdt. De zevenvoudig wereldkampioen allround tekende afgelopen week een contract voor twee jaar. ,,Reggeborgh is een supermooie ploeg met een goede staf en sterke schaatsers. Voor mij een fantastische stap. Ik heb nog zoveel passie voor de sport. Er is niks mooiers dan schaatsen voor mij.” Wüst gaat bij haar nieuwe ploeg samenwerken met coach Gerard van Velde. Ze wil zich richting Peking 2022 gaan specialiseren op de 1000 en 1500 meter. Het allrounden houdt de huidige kopvrouw van Team TalentNED waarschijnlijk helemaal voor gezien. Wüst moest op zoek naar een nieuwe ploeg, aangezien haar huidige werkgever stopt met de schaatsformatie in de huidige vorm. ,,Als ik niets had gevonden voor het komende seizoen, was ik gestopt”, bekende ze.

Melissa Wijfje reed in de laatste rit de derde tijd: 1.54,69. Antoinette de Jong eindigde als vijfde met 1.54,80. Wüst was dit seizoen op de 1500 meter uitstekend op dreef. Ze eindigde tijdens de wereldbekerwedstrijden steeds op het podium. De Brabantse won goud in Minsk en Polen, behaalde zilver in Kazachstan en brons in Calgary. Wüst veroverde tevens de Europese en de wereldtitel op de schaatsmijl. De Nederlandse titel daarentegen moest ze met een verschil van 0,04 seconde aan Wijfje laten.



Wüst veroverde vorig weekeinde in Hamar voor de zevende keer de wereldtitel allround. Bij dat toernooi schreef ze eveneens de 1500 meter op haar naam. Wüst maakte kort na haar triomf in Thialf bekend dat ze de komende twee seizoenen voor Team Reggeborgh rijdt.