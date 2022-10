‘Magic’ Sarina Wiegman ontkent verhalen over contract in Engeland: ‘Maar in het voetbal kan het snel gaan’

Podcast Formule 1 | 'Deze race in Japan stond symbool voor het seizoen van Max Verstappen'

Max Verstappen won zondag niet alleen de regenrace in Japan. Op het circuit van Suzuka werd hij ook voor de tweede keer wereldkampioen. De manier waarop was rommelig, zoals het de hele dag rommelig was in Japan. In de F1-podcast Pitstop blikken Etienne Verhoeff en Marijn Abbenhuijs terug op het weekend in Japan.

10 oktober