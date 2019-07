Maduro verwacht veel van De Jong in Sevilla: ‘Zo’n sterke spits is extra wapen’

Dat Luuk de Jong zijn loopbaan in Sevilla vervolgt noemt Maduro ‘een goede keuze’. Na eerdere mislukte pogingen in het buitenland bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United denkt de ex-prof dat de speelstijl van de Spaanse subtopper een stuk beter bij zijn kwaliteiten past.

,,Hij krijgt sowieso veel aanvoer”, weet Maduro, die twee seizoenen in Andalusië speelde nadat hij eerder al jaren bij Valencia had gevoetbald. Het Spaanse voetbal volgt de 34-jarige oud-Ajacied nauwgezet. ,,Er komt bij Sevilla nu natuurlijk een nieuwe trainer met Julen Lopetegui, maar de filosofie van de club is aanvallend. Dat wil het publiek ook, het is echt Spaans voetbal.”

Voorzetten

Voor de nummer 5 van Spanje is De Jong volgens Maduro de ideale kapstok. Zoals Frédérick Kanouté dat in het verleden was in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. ,,Zo’n sterke spits kan een extra wapen zijn als het met combinatiespel niet lukt. De speelstijl is vergelijkbaar met die in Nederland, ze proberen van achteruit echt op te bouwen. Aan Luuk de Jong heb je niets als tot op eigen helft moet inzakken. Hij past bij aanvallend voetbal.”