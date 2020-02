Madrileense liefde voor Guardiola: ‘Hij is de allerbeste trainer ter wereld’

Bertens treft in Chinese Zheng bekende op WTA-toer­nooi in Doha

17:26 Kiki Bertens speelt in de derde ronde van het WTA-toernooi van Doha tegen de Chinese Zheng Saisai. De nummer 37 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Russin Vera Zvonareva, die een wildcard had gekregen: 7-5 6-1.