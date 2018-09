Madison Keys opnieuw in halve finale

Ecclestone: Ferrari en Mercedes zouden Verstappen nu nooit halen

5 september Bernie Ecclestone is uit de Formule 1 verdwenen sinds hij niet meer de eigenaar is, maar uiteraard heeft hij nog wel een mening over de autosport. In de podcast Beyond Victory with Nico Rosberg vertelt de 87-jarige Brit dat hij niet gelooft dat Mercedes en Ferrari nu om Max Verstappen zouden te staan springen.