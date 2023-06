Machtig Manchester City op drempel van ‘Treble’, Erik ten Hag komt kwaliteit tekort in finale

met video'sEen iconische ‘Treble’ is binnen handbereik voor Manchester City, na winst in de FA Cup-finale op uitgerekend de grote rivaal Manchester United: 2-1. Voor de strijdende ploeg van Erik ten Hag rest een onvermijdelijke conclusie: méér topkwaliteit is nodig om echt mee te doen om de hoofdprijzen in Engeland.

Met twee handen in de zij staart Erik ten Hag over het veld van Wembley zaterdagmiddag, het kale hoofd in de zon, maar donker bewolkt in zijn gedachten. De op voorhand al historische Manchester-derby, de eerste ooit in een FA Cup-finale, is verdiend voor een sterker Manchester City: 2-1.



En dus brult het lichtblauw gekleurde deel van Wembley het meteen na afloop uit van blijdschap, terwijl de Nederlandse trainer van Manchester United beseft dat het simpelweg een brug te ver was: winnen van dit voortreffelijke elftal van Pep Guardiola.



Zelfs de Amerikaanse eigenaar Avram Glazer, bepaald geen voetbalkenner, zal het probleem herkend hebben vanaf het VIP-terras: om straks écht mee te gaan doen om de hoofdprijzen in Engeland, heeft United domweg betere spelers nodig.

Een cruciale transferzomer wacht dan ook voor Ten Hag, die uitstekend aan zijn klus is begonnen op Old Trafford, maar op een aantal cruciale posities tekortschiet. Voor City lonkt ondertussen een seizoen uit duizenden.

Volgende week in Istanboel kan de club een unieke mijlpaal verzilveren in de Champions League-finale tegen Internazionale: de Treble, in 1999 als eerste en voorlopig enige Engelse club gewonnen door uitgerekend Manchester United. Het maakt de winst op Wembley extra zoet voor de aanhang van City.

Ten Hag heeft om drie uur Engelse tijd amper zijn jasje uitgedaan aan de zijlijn van het immense stadion, of de bal ligt er al in, na amper twaalf seconden spelen. Een lange bal van keeper Stefan Ortega wordt half weggekopt door Victor Lindelöf, en belandt plots voor de voeten van aanvoerder Ilkay Gündogan, die meteen uithaalt met een schitterende volley: 1-0.

Onmiddellijk ontploft de aanhang van City, dol van vreugde. Onbewogen ziet Ten Hag de meest rampzalige start denkbaar voltrekken, terwijl Guardiola het meteen juichend op een rennen zet.

Even lonkt een galavoorstelling zoals City die onlangs tegen Real Madrid opvoerde in de Champions League (4-0). De ploeg voert meteen het tempo op, Rodrigo kopt rakelings in het zijnet en Erling Haaland is twee keer gevaarlijk, terwijl United daar amper iets tegenover weet te zetten.

Totdat na een klein half uur spelen alles plots kantelt. Een ogenschijnlijk ongevaarlijke crossbal valt in een uithoek van het strafschopgebied. Rechtsback Aaron Wan-Bissaka kopt de bal ongevaarlijk in een stuk niemandsland voor het doel, maar in het luchtduel zwaait tegenstander Jack Grealish onhandig en hoog met zijn arm.

Op aanwijzing van de VAR kan scheidsrechter Paul Tierney weinig anders dan naar het scherm gaan. De strafschop is weliswaar zwaar bestraft, maar wel terecht - en even later schuift Bruno Fernandes de bal koeltjes in de hoek. Deze keer kijkt Guardiola toe alsof hij een standbeeld acteert, terwijl Ten Hag twee vuisten balt en het uitbrult van vreugde: 1-1.

De eerste helft blijft levendig, maar tot grote kansen komt het niet meer. Dat verandert al snel na rust, als City een vrije trap krijgt aan de rechterkant van het veld. Middenvelder Kevin de Bruyne trapt de bal listig richting de rand van het strafschopgebied, hoog richting Gündogan, die opnieuw technisch perfect uithaalt. Tussen twee United-verdedigers door valt de bal in de hoek, achter de traag reagerende David de Gea: 2-1.

Het blijkt een tegenslag die United nu niet meer te boven komt. City heerst na die tweede goal, United kan weinig anders dan terugplooien en hopen op een bevlieging. Marcus Rashford schiet nog over, invaller Alejandro Garnacho is dichtbij, maar grote kansen zijn zeldzaam voor de ploeg van Ten Hag. Na 71 minuten denkt Gündogan zijn hattrick te voltooien, maar wordt afgevlagd voor buitenspel.

Wout Weghorst mag in het laatste kwartier nog invallen voor United, een slotoffensief volgt en de Nederlander kopt van dichtbij nog bovenop de lat, maar de zege van City is een paar minuten later definitief binnen. Ook deze prijs is voor de ploeg van Guardiola, waarin ook Nathan Aké nog een paar minuten mee mag doen in de slotminuten.

