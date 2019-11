Lyon wint ook zonder kersverse aanvoerder Depay

Depay leek verlost van hamstringklachten, maar hij raakte dinsdag in de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Estland (5-0) toch weer geblesseerd. Tot boosheid van Garcia, die bondscoach Ronald Koeman verweet teveel risico's te hebben genomen met de aanvaller. Onduidelijk is wanneer Depay, die in de Ligue 1 al zeven doelpunten maakte, weer kan voetballen. Lyon speelt woensdag in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg. De Franse ploeg is bij winst zeker van een plek in de achtste finales.



Oud-Ajacied Kasper Dolberg nam het doelpunt van Nice voor z'n rekening.