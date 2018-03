Lyon vreest Europese schorsing na wangedrag fans

Zo staken de fans vuurwerk af, gooiden ze van alles op het veld en waren er racistische spreekkoren te horen.



Vorig seizoen ging het ook al helemaal mis in het stadion van Lyon bij de kwartfinale tegen Besiktas. Het kwam de club van Kenny Tete en Memphis Depay op een boete van 100.000 euro te staan én een voorwaardelijke schorsing als het binnen twee jaar nog eens mis zou gaan.



Franse hooligans zorgden vorige week weer voor problemen. Omdat Lyon al is uitgeschakeld, behandelt de UEFA de zaak pas aan het einde van het seizoen op 31 mei.



Twee weken eerder staat de finale van de Europa League op het programma, in het stadion van Lyon.



Voor Olympique Marseille dreigt ook een straf, vanwege wangedrag van de fans tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao (1-2). Die zaak wordt deze week behandeld.