Lyon profiteert van puntverlies AS Monaco

NAC trok nog nooit zoveel toeschouwers naar de wedstrijden

15:47 NAC ligt op recordkoers. Gemiddeld bezochten in de seizoenshelft 18.341 fans (dat is inclusief het uitvak) de thuiswedstrijden van NAC in het Rat Verlegh Stadion. Als de club dat weet vol te houden wordt 2017/2018 het best bezochte seizoen ooit voor de Bredanaars.