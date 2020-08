Lyon met Memphis op jacht naar finaleplek: ‘Hij maakt tegenstanders bang’

Olympique Lyon eindigde afgelopen seizoen in de Ligue 1 op een zevende plaats; niet genoeg om Europa in te gaan. Alleen het winnen van de Champions League zou het team in de Europese topcompetitie houden waar het al twee decennia onafgebroken in acteert. Maar daarvoor moet in de halve finale eerst afgerekend worden met topfavoriet Bayern München, waarna in de finale Paris Saint-Germain of RB Leipzig wacht.



,,Bayern is een topploeg, we moeten zeker zijn dat we er klaar voor zijn”, blikte Moussa Dembélé, als invaller maker van twee goals in de kwartfinale tegen Manchester City, vooruit naar het treffen van morgenavond. Lyon-coach Rudi Garcia is het met zijn aanvaller eens. ,,Ons zelfvertrouwen groeit, maar we moeten een stunt uithalen zoals tegen Juventus en City”, weet de Franse coach.



Over Depay kan Garcia in ieder geval weer beschikken. De aanvaller liep in december een kruisbandblessure op, maar kan nu toch weer spelen, geholpen door de uitbraak van het coronavirus die het seizoen volledig overhoop haalde. De Franse competitie werd in maart stilgelegd en niet meer hervat en de Champions League werd naar augustus doorgeschoven; genoeg tijd voor Depay om te herstellen.