Lyon mede dankzij Depay naar halve finale beker

Clasie witheet op scheids: ‘Echt ongeloof­lijk wat Blom doet’

23:45 Jordy Clasie had na de nederlaag van Feyenoord tegen Ajax (0-3) in de halve finale van de KNVB-beker geen goed woord over voor scheidsrechter Kevin Blom. ,,Het is echt ongelooflijk wat hij doet”, mopperde de aanvoerder van de thuisploeg.