Lyon knokt zich met invaller Depay naar punt tegen Sjachtar

Dankzij doelpunten van Moussa Dembélé en Leo Dubois in de 70e en 72e minuut pakte Lyon nog een punt: 2-2. De Braziliaan Júnior Moraes had kort voor en kort na rust gescoord voor Sjachtar.

De wedstrijd werd gespeeld in een leeg stadion, als straf voor Lyon voor ongeregeldheden in maart tijdens het Europese duel met CSKA Moskou. Fans staken toen vuurwerk af, gooiden van alles op het veld en lieten racistische spreekkoren horen.

Moraes opende kort voor rust de score en maakte na tien minuten in de tweede helft ook de tweede treffer van de club uit Oekraïne. De Braziliaan verraste doelman Anthony Lopes met een verdekt schot in de lange hoek. Even daarvoor was een doelpunt van Lyon afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Depay begon bij de Franse ploeg op de bank, maar kwam bij een achterstand van 2-0 in het veld voor Bertrand Traoré. De aanvaller van Oranje inspireerde Lyon tot een comeback.