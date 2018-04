Luxeproblemen in de aanval bij Real Madrid voor kraker tegen Juve

Zinédine Zidane moet een groot luxeprobleem oplossen in de aanloop van het uitduel van Real Madrid dinsdag met Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De Fransman heeft zo veel goede aanvallers dat hij er waarschijnlijk drie moet teleurstellen.

Cristiano Ronaldo en Karim Benzema lijken zeker van een basisplaats. Isco scoorde afgelopen dinsdag nog drie keer voor de Spaanse nationale ploeg tegen Argentinië (5-1). Maar Gareth Bale, Lucas Vázquez en Asensio hebben ook al vaak bewezen dat ze goed genoeg zijn om aan de aftrap te verschijnen.

,,We zijn hier met 25 spelers en die zijn allemaal belangrijk", liet Zidane zich tijdens de afsluitende persconferentie nog niet in de kaart kijken. ,,Juventus heeft een heel goede ploeg en is lastig te bespelen. Dat hebben ze al vaak bewezen."

Real klopte Juventus vorig jaar in de finale van de Champions League (4-1). Maar de Spaanse titelverdediger verloor ook de laatste vier dubbele ontmoetingen met Juventus in de Champions League. Zidane werd als speler van Juventus tweemaal landskampioen. Italiaanse journalisten wilden weten of hij ooit als trainer terugkeert in Turijn. ,,Dat zou een eer zijn", reageerde Zidane. ,,Maar ik ben goed op mijn plek bij Real."

Gianluigi Buffon, de veertigjarige doelman van Juventus, won de Champions League nog nooit. Hij hoopt in beide ontmoetingen met Real zijn kansen op een Europese hoofdprijs levend te houden. ,,Real is één van de sterkste ploegen van de wereld. Ze hebben de Champions League twee keer op rij gewonnen. Maar in twee duels hebben we meer kans dan in één finale. Slechter dan vorig jaar kan het bijna niet aflopen", verwees hij naar de verloren finale in Cardiff.