Luuk de Jong verliest met Sevilla verrassend van Eibar; Osasuna wint nipt van Athletic Bilbao

15.000 Ki­Ka-knuffelbe­ren in stadion bij duel tussen Heerenveen en FC Emmen

9:00 Een opvallende actie vanavond (21.00 uur) bij de wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Emmen. Liefst 15.000 van de 26.000 stoeltjes in het Abe Lenstra Stadion zullen bezet zijn door knuffelberen in voetbalshirts. Met deze actie vragen Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en SC Heerenveen aandacht voor de circa 15.000 kinderen in Nederland die kanker hebben.