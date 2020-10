Luuk de Jong verliest met Sevilla van Eibar; Osasuna wint nipt en Atlético rekent af met Betis

In de tweede helft was het wél raak voor de ploeg van trainer Diego Simeone. Uit een moeilijke hoek knalde Marcos Llorente in de 46ste minuut de bal overtuigend tegen de touwen: 1-0. Bij Betis ontving Martin Montoya in de 72ste minuut een rode kaart na een overtreding op Yannick Carrasco. Suarez profiteerde in de blessuretijd optimaal van de overtalsituatie en verdubbelde de score.



Atlético Madrid klimt dankzij de 2-0 zege op Betis naar de tweede positie in La Liga, twee punten achter koploper Real Madrid. Atletico heeft wel één wedstrijd minder gespeeld.