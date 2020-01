Luuk de Jong: Tegen Barça en Real is het als spits makkelijker spelen

Compleet speelschema Van Gerwen start Premier League tegen wereldkam­pi­oen Wright

13:56 Ruim een maand nadat ze in Alexandra Palace om de wereldtitel hebben gestreden, staan de darters Michael van Gerwen en Peter Wright weer tegenover elkaar. De twee WK-finalisten nemen het op de eerste avond van het nieuwe seizoen in de Premier League, op donderdag 6 februari in Aberdeen, tegen elkaar op. Wright versloeg titelhouder Van Gerwen op nieuwjaarsdag in Londen met 7-3.