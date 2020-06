Luuk de Jong: ‘Ook in Spanje minder temperament zonder publiek? Nouuu...’

Door Maarten Wijffels



Een serranoham van XXL-formaat. Die hield hij over aan de ­vorige burenruzie van Sevilla. Het was in november het geschenk van een sponsor, die zijn geluk niet op kon toen Luuk de Jong ­uitgerekend in het stadion van de aartsrivaal Betis verwoestend uit zijn slof schoot.



,,Nee, er is me nu nog niks in het vooruitzicht gesteld als ik weer scoor’’, zegt De Jong (29) met een lach. ,,De sfeer zal anders zijn nu, in ons eigen lege stadion. De fans hebben het zwaar dat ze er niet bij mogen zijn, maar de derby op zich leeft wel. ‘Van Betis winnen en het seizoen is al geslaagd’; er zijn hier supporters die echt zo denken. ‘Jij staat met die goal al in de geschiedenisboeken’, hoor je ook. Toch leuk.’’