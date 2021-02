Luuk de Jong en zo treffen Dortmund uit vorm

Fans vanaf donderdag toch weer welkom op Australian Open

9:09 Tijdens de laatste dagen van de Australian Open worden vanaf donderdag per sessie 7477 fans toegelaten tot de Rod Laver Arena. Dat is bijna de helft van de totale capaciteit van het centercourt. De organisatie meldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is op plekken waar het houden van afstand niet mogelijk is.