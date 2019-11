Luuk de Jong en co profiteren van gelijkspel Atlético

hockey Et­ten-Leur winterkam­pi­oen na zege tegen Zoetermeer, Breda hard onderuit

23:16 De hockeyers van Etten-Leur hebben thuis tegen nummer twee Zoetermeer in de slotfase met 3-1 weten te winnen. Daardoor gaan ze als ‘Herbstmeister’ de winterstop in. In de eerste klasse B bedraagt de afstand tot de nieuwe achtervolger Roomburg drie punten. De mannen van Breda zijn dit seizoen met een sterk verjongde selectie aangetreden in de overgangsklasse A. Toch hadden ze vooraf meer verwacht van de positie halverwege de competitie. Een forse thuisnederlaag, 1-5 tegen directe concurrent Naarden, op de laatste speeldag van 2019, betekent dat de ploeg als elfde de winterstop in gaat. Een positie die aan het eind van het seizoen directe degradatie zou betekenen.