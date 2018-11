Luton Town weigert half miljoen van gokbedrijf

,,Wij willen geen excessief gokgedrag promoten via onze onze fans en spelers”, zei president Gary Sweet. ,,Ik denk niet dat ik zal worden ontslagen omdat ik dat soort inkomsten weiger, omdat we allemaal dezelfde principes hebben.”



Dat clubs met uitingen van gokbedrijven op het shirt spelen is heel gebruikelijk in Engeland. Volgens de BBC hebben 17 van de 24 clubs in het Championship, het niveau boven League One en onder de Premier League, een advertentie van een gokbedrijf op het shirt staan.



Sweet: ,,De afgelopen jaren hebben we ieder jaar wel een aanbieding gehad van een gokbedrijf. Maar we doen het niet, tenzij we het écht nodig hebben...”