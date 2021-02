Lukaku snoert Ibrahimovic de mond: Internazionale deelt AC Milan stevige tik uit in titelstrijd

Inter kwam vandaag in de vijfde minuut al op voorsprong in een leeg San Siro, waar wel duizenden fans van beide clubs buiten het stadion stonden met veel vuurwerk en grote vlaggen. Romelu Lukaku probeerde Lautaro Martínez te bedienen, maar zijn lage voorzet werd nog gestopt. Een hoge indraaiende voorzet werd door de 23-jarige Argentijn zeer fraai raakgekopt. Milan-keeper Gianluigi Donnarumma had geen schijn van kans. In de 67ste minuut maakte Lautaro Martínez er ook 2-0 van, na mooi voorbereidend werk van Christian Eriksen en Ivan Perisic.



Het hoogtepunt van de derby volgde in de 66ste minuut, toen Lukaku na een fraaie solo vanaf de middenlijn zelf scoorde met zijn sterke linker. De 27-jarige spits uit België is de eerste speler ooit die in vijf opeenvolgende edities van de Derby della Madonnina heeft gescoord. Lukaku kreeg het in deze derby niet aan de stok met Zlatan Ibrahimovic, maar was duidelijk opnieuw de winnaar van dit treffen. Ibrahimovic was vrij onzichtbaar en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Stefan de Vrij speelde samen met zijn verdedigingspartners Alessandro Bastoni en Milan Skriniar een uitstekende wedstrijd.