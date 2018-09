Lukaku op gelijke hoogte met Drogba

De altijd nog maar 25-jarige spits van Manchester United heeft nu 104 keer gescoord in de Premier League. Dat is net zo veel als de Ivoriaan Didier Drogba in zijn negen seizoenen maakte voor Chelsea. Lukaku speelde tot op heden 223 wedstrijden in de Premier League. Drogba speelde 254 wedstrijden in de Premier League, verdeeld over twee periodes bij Chelsea. Lukaku kwam al uit voor Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en sinds vorig jaar Manchester United.



Drogba en Lukaku zijn twee van de 28 spelers met meer dan honderd goals in de Premier League. Alan Shearer gaat nog altijd aan de leiding met 260 goals voor Blackburn Rovers en Newcastle United.