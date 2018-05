Lukaku nog onzeker voor finale FA cup

,,We moeten nog even afwachten", zei de Portugees. ,,Ik wil niet liegen en zeggen dat hij niet speelt terwijl hij morgen dan toch meedoet."



Mourinho wilde wel verklappen dat Anthony Martial voldoende hersteld is van een knieblessure. De welbespraakte coach kan zijn derde prijs met Manchester United winnen, na de winst van de Europa League en League Cup vorig seizoen. United eindigde als tweede in de Premier League, achter kampioen Manchester City.



Chelsea kan een teleurstellend seizoen alsnog met een prijs afsluiten. De kampioen van vorig seizoen eindigde als vijfde in de competitie. Trainer Antonio Conte moest vandaag op een persconferentie opnieuw vragen over zijn toekomst beantwoorden. ,,Ik sta hier nog een jaar onder contract en wil gewoon blijven", zei de Italiaan.