Lukaku neemt Inter bij de hand in Coppa Italia

Stefan de Vrij bleef op de reservebank zitten bij Inter, dat zaterdag 1-1 speelde tegen Atalanta en daarmee de koppositie in de Serie A aan Juventus verspeelde. Juventus speelt woensdag in de achtste finales van de beker tegen Udinese.

Napoli heeft eveneens de kwartfinales gehaald. Het team van trainer Gennaro Gattuso won dinsdag met 2-0 in eigen stadion van Perugia, dat een klasse lager speelt. Lorenzo Insigne maakte beide doelpunten, twee keer uit een strafschop. Het eerste doelpunt maakte de aanvaller in de 26e minuut en de tweede in de 38e. Oud-PSV’er Hirving Lozano had een basisplaats bij Napoli. De Mexicaan werd een kwartier voor tijd gewisseld.