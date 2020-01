Lukaku maakt einde aan kampioensdroom blunderend Napoli

Door de nederlaag heeft Napoli nu een achterstand van liefst 21 punten op Internazionale en Juventus, dat eerder vandaag Cagliari met 4-0 versloeg. Sterker nog: de Zuid-Italiaanse club moet nog alles uit de kast trekken om op de vierde plaats te eindigen. De achterstand op AS Roma, dat nu op een CL-plaats staat, is 11 punten.

Romelu Lukaku was met twee goals de grote man bij Inter, waarvoor Stefan de Vrij opnieuw het hele duel speelde. De Belgische spits profiteerde twee keer van een fout achterin. Eerst was het Mário Rui die in de fout ging, daarna doelman Alex Meret. Mário Rui speelde de bal bij een aanval zo in de voeten van Lukaku, die vanaf de eigen helft op het Napolitaanse doel afstormde. Bij de 0-2 liet Meret de bal door zijn benen glippen - al had de harde bal van de Belg wel een effect.