Lukaku laat voeten spreken en hijgt Ronaldo in de nek na eenvoudige zege Inter

Aubameyang mist kraker tegen ManU vanwege zieke moeder: ‘Moest er voor haar zijn’

30 januari Arsenal moet het zonder aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang doen in het duel met Manchester United. Enkele uren voor de wedstrijd maakte Arsenal bekend dat de spits uit Gabon nog steeds afwezig is vanwege persoonlijke redenen. De moeder van Aubameyang is ziek en de spits wil daarom dicht bij haar zijn.