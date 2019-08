Lukaku in Milaan om megatransfer naar Internazionale af te ronden

Lukaku kwam twee jaar geleden voor circa 85 miljoen euro van Everton. In 96 wedstrijden kwam de beresterke aanvaller tot 42 treffers. Afgelopen seizoen was hij niet altijd zeker meer van een basisplaats, hoewel hij in de Premier League toch tot 32 wedstrijden kwam. Lukaku maakte al een tijdje geen deel meer uit van de selectie van Ole Gunnar Solskjaer. Hij trainde zelfs even mee met zijn voormalig werkgever Anderlecht. De spits is inmiddels in Milaan aangekomen om de transfer naar de formatie van Antonio Conte af te ronden. Lukaku werd door de fans van Nerazzurri warm onthaald op het vliegveld.